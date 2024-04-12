台版ChatGPT登場 黃仁勳也是推手？ 英偉達在日本推出雲端串流遊戲服務

AI芯片龍頭英偉達（美：NVDA）周四宣布即日起於日本正式推出GeForce NOW雲端串流遊戲服務，並且攜手日本電訊商KDDI提供此項服務，能以等同GeForce RTX 3080顯示卡以上效能形式遊玩遊戲。

雖然Nvidia很早就在日本市場測試GeForce NOW雲端串流遊戲服務，甚至最早時候更是透過位於東京的伺服器，測試GeForce NOW雲端串流遊戲服務前身「Nvidia GRID虛擬化服務」，但直到目前才正式在日本市場推出GeForce NOW雲端串流遊戲服務，或許是與遊戲內容授權使用洽談花費較多時間有關。

▼ 點擊圖片放大

-------------------------------------

台版ChatGPT登場 黃仁勳也是推手？

台灣IC設計大廠聯發科日前，推出生成式 AI 服務平台「聯發科技達哥」，由於其大型語言模型於英偉達（美：NVDA）的超級電腦上訓練，令市場猜疑黃仁勳也是推手。

聯發科於9日舉行生成式AI論壇，推出生成式 AI 服務平台「MediaTek DaVinci」，亦稱「聯發科技達哥」，並由聯發創新基地發表平台最新的強大繁體中文大型語言模型 MediaTek Research BreeXe（簡稱 MRBreeXe）。現場也邀請加入MediaTek DaVinci平台測試開發各類生成式AI服務應用的企業夥伴及高科技、金融等企業交流。

聯發創新基地負責人許大山更表示：「BreeXe大語言模型和ChatGPT3.5相當貼近，特別對台灣專有名詞相當理解。」

值得一提的是，MR BreeXe是在英偉達於台灣建置的超級電腦「Taipei-1」所訓練，顯見雙方關係良好。半導體業內人還士透露：「當初GPU缺貨，聯發科需要的幾週就拿到GPU，還是黃仁勳親自批准的。」

▼ 點擊圖片放大

----------------------------------------

黃仁勳回母校史丹佛演講 「韌性對於成功來說至關重要」

英偉達（美：NVDA）創辦人黃仁勳日前回到母校史丹佛大學經濟政策研究所演講。當被問及可否給予台下學弟妹們一些建議，幫助他們提高成功機會時，黃仁勳表示，「我的一大優點，就是期望很低。」黃仁勳進一步解釋，對於來自頂尖大學、天資聰穎的史丹佛學生來說，他們可能一路以來與成功相伴，少有失敗經驗，往往對事物抱持更高的期待與要求。

「期望太高的人，往往復原力很低。」黃仁勳表示，「很不幸的，韌性對於成功來說至關重要。」他又指，成功從來不是一蹴可幾，他從挫折與逆境中成長，磨練出千錘百鍊的堅毅性格。這讓他在往後治理輝達時，儘管遇上難以想像的挑戰，都能一一突破化解。

-------------------------------------

（21/3/2024） 黃仁勳：AI是一個全新產業

本周芯片巨頭英偉達（Nvidia，美：NVDA）美國加州舉行年度技術峯會GTC2024大會，英偉達創始人黃仁勳在演講中提到，AI是一個全新的產業。

自從ChatGPT問世以來，人們真正注意到了生成式AI，這都需要更多的算力。黃仁勳提到，產業正在轉型，通用運算的時代已經過去了，現在，我們需要一種新的運算來實現生成式AI的規模化。

這帶來的是一個全新的產業，這甚至會改變程式、軟體的撰寫與生產方式。

未來，生成式AI可以被被應用在各行各業、各種不同的場域，它讓人們在真正動手做之前，就能以數位化的方式，完全模擬真實的製造過程，例如氣象預測、新藥開發、生技檢測，甚至是智慧車、智慧製造與智慧物流等。

▼ 點擊圖片放大

----------------------------

（20/3/2024） 黃仁勳：正為中美局勢最壞情況做準備

中美多方面角力之際，英偉達（Nvidia，美：NVDA）創始人CEO黃仁勳表示，世界末日的場景不太可能發生，但正在為中美緊張局勢的最壞情況做好準備。

黃仁勳日前受訪時提及中美關係和中國市場。當被問到兩國間的摩擦可能對英偉達造成什麼影響時，黃仁勳表示：「我確實相信各國的目標並非敵對。」他也說，世界末日的場景不太可能發生，而它們要做的事和韌性與遵從有關。

黃仁勳說，英偉達的芯片中有大量的零部件產自中國，這與全球汽車供應鏈的複雜性是一個道理，供應鏈的全球化是很難被打破的。

他還表示，正盡全力使英偉達的業務在中國能夠實現最大化，英偉達面向中國市場推出L20和H20芯片，這些向中國出售的芯片將符合要求。

▼ 點擊圖片放大

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>