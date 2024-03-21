歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜

美國前總統特朗普（Donald Trump）威脅歐洲國家，要求他們承擔軍費，否則美國或退出北約（NATO）， 甚至稱若不交錢，會鼓勵俄羅斯攻擊相關歐洲國家。事實上，不用特朗普施壓，烏克蘭戰爭的影響下，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）已承諾會達至軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標，惟有關做法對歐洲經濟傷害不低。

日本加息 反獲市場正面解讀

按北約資料，截至2023年7月，多個歐洲主要經濟體軍費GDP佔比都達不到2%目標，法國情況較佳，有1.9%，德國僅1.6%，意大利僅1.5%，西班牙更僅得1.3%。不幸的是，當中多個國家的債務水平都不低，西班牙的債務與GDP比重達約110%，意大利更達137%。

按照1992年簽署的《馬斯特裏赫特條約》（Maastricht Treaty）規定，歐盟國家的債務水平，不應高於GDP的60%，以此為標準，上述的債務情況根本極不健康。再看看赤字問題，意大利的情況尤其嚴重，其預算赤字達到GDP的7.2%，是全歐盟最高，當中9%用來還債，再舉債來加軍費的空間非常有限。

不舉債，就只能縮減開支，惟.....更多內容，訂戶請登入。

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