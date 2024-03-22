保德信：新興國家美元官債吸引 財金專欄 2024/03/22 分享： 分享： 在大國角力逐漸白熱化的今天，新興市場仍有潛力脫穎而出，一些規模較小的新興國家甚至能提供更具吸引力的投資機遇。 如今，全球形勢持續急速轉變，尤其是美國及以中國為主的競爭對手之間的大國角力逐漸白熱化。 正當市 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : Cathy Hepworth 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）新興市場債券投資部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達陳東：日央有加息空間 但今年不太可能加息 2024/03/21 瑞士百達陳東：日央有加息空間 但今年不太可能加息 惠譽：美國不着陸 減息料推遲 2024/03/21 惠譽：美國不着陸 減息料推遲 施羅德：通脹回落 股票看好 2024/03/20 施羅德：通脹回落 股票看好 安聯︰日央行或在未來3個月出手 2024/03/19 安聯︰日央行或在未來3個月出手 陶冬：日退出負利率 時間進入倒數 2024/03/19 陶冬：日退出負利率 時間進入倒數 美元 金融 外滙 貨幣政策 印度盧比 新台幣