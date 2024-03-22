保德信：新興國家美元官債吸引

在大國角力逐漸白熱化的今天，新興市場仍有潛力脫穎而出，一些規模較小的新興國家甚至能提供更具吸引力的投資機遇。

如今，全球形勢持續急速轉變，尤其是美國及以中國為主的競爭對手之間的大國角力逐漸白熱化。

正當市

...