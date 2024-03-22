  • 21°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保德信：新興國家美元官債吸引

財金專欄 2024/03/22

分享：

分享：

在大國角力逐漸白熱化的今天，新興市場仍有潛力脫穎而出，一些規模較小的新興國家甚至能提供更具吸引力的投資機遇。

如今，全球形勢持續急速轉變，尤其是美國及以中國為主的競爭對手之間的大國角力逐漸白熱化。

正當市

...

撰文 : Cathy Hepworth 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）新興市場債券投資部主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞士百達陳東：日央有加息空間 但今年不太可能加息
2024/03/21
瑞士百達陳東：日央有加息空間 但今年不太可能加息
惠譽：美國不着陸 減息料推遲
2024/03/21
惠譽：美國不着陸 減息料推遲
施羅德：通脹回落 股票看好
2024/03/20
施羅德：通脹回落 股票看好
安聯︰日央行或在未來3個月出手
2024/03/19
安聯︰日央行或在未來3個月出手
陶冬：日退出負利率 時間進入倒數
2024/03/19
陶冬：日退出負利率 時間進入倒數
美元 金融 外滙 貨幣政策 印度盧比 新台幣

上一篇文章

石藥小雙底 形態待確認

下一篇文章

鮑鷹變鮑鴿？