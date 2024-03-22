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板塊最便宜 恒安等「提價」

財金專欄 2024/03/22

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恒安國際（01044）2023年盈利恢復增長，但估值在板塊最平，股價有提升空間。

恒安2023年收入上升5%至237.7億元人民幣，盈利增長45%至28億元人民幣，每股盈利2.415元人民幣，末期息

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 市盈率 派息比率 每股派息 雙頂 雙底 李強 恒安國際（01044） 人民幣 板塊

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