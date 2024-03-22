板塊最便宜 恒安等「提價」 財金專欄 2024/03/22 分享： 分享： 恒安國際（01044）2023年盈利恢復增長，但估值在板塊最平，股價有提升空間。 恒安2023年收入上升5%至237.7億元人民幣，盈利增長45%至28億元人民幣，每股盈利2.415元人民幣，末期息 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 2024/03/21 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 中字股實力談 - 預測高增長 吉利價偏低 2024/03/21 預測高增長 吉利價偏低 中字股實力談 - 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 2024/03/20 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 中字股實力談 - 等9厘息 越交抄底 2024/03/20 等9厘息 越交抄底 中字股實力談 - 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 2024/03/19 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 每股盈利 市盈率 派息比率 每股派息 雙頂 雙底 李強 恒安國際（01044） 人民幣 板塊