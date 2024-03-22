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港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息

財金專欄 2024/03/22

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中央極重視香港的國際金融中心地位，長實（01113）主席李澤鉅又說，香港「千祈、千祈」要保持此地位，但香港「紐倫港」的季軍之位，今年再被新加坡第三度以1分之差超越，成為「梗頸四」。

商務及經濟發展局前局

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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