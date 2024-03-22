港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 財金專欄 2024/03/22 分享： 分享： 中央極重視香港的國際金融中心地位，長實（01113）主席李澤鉅又說，香港「千祈、千祈」要保持此地位，但香港「紐倫港」的季軍之位，今年再被新加坡第三度以1分之差超越，成為「梗頸四」。 商務及經濟發展局前局 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 23條通過後 對內對外怎部署？ 2024/03/21 23條通過後 對內對外怎部署？ 有政戲 - 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 2024/03/20 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 有政戲 - 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 2024/03/19 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 有政戲 - 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 2024/03/18 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 有政戲 - 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 2024/03/15 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 政治 香港 金融 馬時亨 長實集團（01113） 李澤鉅 疫情 中國 經濟 港股