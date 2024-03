社交平台X(前稱Twitter)即將於2023年3月步入18周年,近年可謂平台發展最為動盪的時期,見證美國前總統特朗普(Donald Trump)在平台的大起大落及回歸,更經歷富豪馬斯克(Elon Musk)入主前後的混亂。

是次介紹好書名為《Battle for the Bird: Jack Dorsey, Elon Musk, and the $44 Billion Fight for Twitter's Soul》,作者透過深入採訪及獨家訪問,首次揭露「藍鳥」多年發展以來的變化。

書中指X的聯合創始人、前行政總裁多爾西(Jack Dorsey)多年來不願成為資本家,讓前身Twitter即使早於2006年成立,發展卻不如另一社交平台Facebook,與其他科技巨企在估值上亦相差甚遠。多爾西被指最終不情願地明白,影響力不等同價值。

