港股要「復活」 下周靠北水

港股好淡爭持，短綫持續震盪，中綫上落待變，希望北水大舉抄底，爭取港股復活節前「復活」。

恒生指數昨日下跌363點或2.1%，收報16499點，是兩周以來最低收市，全周則跌221點或1.3%；國企指數昨日

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