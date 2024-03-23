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港股要「復活」 下周靠北水

財金專欄 2024/03/23

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港股好淡爭持，短綫持續震盪，中綫上落待變，希望北水大舉抄底，爭取港股復活節前「復活」。

恒生指數昨日下跌363點或2.1%，收報16499點，是兩周以來最低收市，全周則跌221點或1.3%；國企指數昨日

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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