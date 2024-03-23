港股要「復活」 下周靠北水 財金專欄 2024/03/23 分享： 分享： 港股好淡爭持，短綫持續震盪，中綫上落待變，希望北水大舉抄底，爭取港股復活節前「復活」。 恒生指數昨日下跌363點或2.1%，收報16499點，是兩周以來最低收市，全周則跌221點或1.3%；國企指數昨日 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 2024/03/22 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 中字股實力談 - 板塊最便宜 恒安等「提價」 2024/03/22 板塊最便宜 恒安等「提價」 中字股實力談 - 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 2024/03/21 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 中字股實力談 - 預測高增長 吉利價偏低 2024/03/21 預測高增長 吉利價偏低 中字股實力談 - 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 2024/03/20 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 人民幣 特朗普 拜登 北水流入 上升軌 上升通道 日圓