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華坊盧銘恩：東南亞企業透過SPAC上市趨勢未減 美進一步收緊SPAC上市規則

財金猛人追蹤 12:22 2024/03/26

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馬來西亞廉航公司亞洲航空（AirAsia）將在完成SPAC（特殊目的收購公司）合併後，將其品牌管理部門在納斯達克上市，其中一個誘因是，AirAsia的品牌管理部門押注於特許經營機會，對尚未廣泛了解這家廉價航空公司的美國投資者有着不一般的吸引力。

在2021年，另一個東南亞巨頭Grab（美：GRAB），也是透過SPAC在美國上市，股價雖然在首天交易蒸發了百分之二十，但該次與Altimeter Growth Corp的合併交易估值接近400億元（美元，下同），創下了SPAC類交易的紀錄。另外，由李澤楷和Peter Thiel背後支持的Bridgetown 2 Holdings Limited（美︰BTNB）也宣布與東南亞網上房地產平台PropertyGuru簽訂業務合併協議，交易完成後的企業價值約為13.5億元。

SPAC在2020至2021年期間，也是新冠疫情最嚴重的時期，最為活躍瘋狂。到了2022年，由於許多公司未能滿足投資者的期望，加上經濟環境悲觀和利率開始上升，針對於SPAC的資金流有所放緩。

2024年年初，美國證券交易委員會（SEC）以3比2的投票結果，通過了新規則和修正案，以加強首次公開發行中（IPO）的資訊揭露和對投資者的保護，特別針對SPAC的IPO，以及SPAC和私人營運公司之間的後續業務合併，也即是所謂的De-SPAC......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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撰文 : 盧銘恩 華坊諮詢評估董事總經理

欄名 : 估值透視

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