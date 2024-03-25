【騰訊業績】市場還在擔心騰訊甚麼問題？

騰訊 （00700） 上周三（3月21日）公布2023年第四季及全年業績，盈利勝市場預期，但並非所有分部業務全綫向好，業績結果未盡如人意。本欄認同騰訊利潤率會持續改善，但收入表現的不確定性則是騰訊股價的掣肘。除非騰訊做到遊戲、廣告、金融科技及企業服務，三個主要業務的收入均勝市場預期，否則股價一大催化——盈測上調很難出現。

2023年第四季，騰訊收入按年增7.1%至1,552億元（人民幣‧下同），遜市場預期增長8.2%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利按年增長43.7%至426.8億元，勝市場預期增長37.8%。

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因應騰訊2023年收入遜預期，績後市場普遍略為下調2024年的盈利預測，現料公司今年Non-IFRS純利按年增長17%。同時，部分券商對騰訊的目標價有一定程度的下調。

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市場最憂慮的一點，是騰訊的遊戲收入未如理想，特別是2023年第四季的本土市場遊戲收入按年下滑3%。主要原因是......

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