  • 25°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊業績】市場還在擔心騰訊甚麼問題？

研究報告 07:07 2024/03/25

分享：

分享：

騰訊 （00700） 上周三（3月21日）公布2023年第四季及全年業績，盈利勝市場預期，但並非所有分部業務全綫向好，業績結果未盡如人意。本欄認同騰訊利潤率會持續改善，但收入表現的不確定性則是騰訊股價的掣肘。除非騰訊做到遊戲、廣告、金融科技及企業服務，三個主要業務的收入均勝市場預期，否則股價一大催化——盈測上調很難出現。

2023年第四季，騰訊收入按年增7.1%至1,552億元（人民幣‧下同），遜市場預期增長8.2%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利按年增長43.7%至426.8億元，勝市場預期增長37.8%。

點擊圖片放大
+2

因應騰訊2023年收入遜預期，績後市場普遍略為下調2024年的盈利預測，現料公司今年Non-IFRS純利按年增長17%。同時，部分券商對騰訊的目標價有一定程度的下調。

點擊圖片放大

市場最憂慮的一點，是騰訊的遊戲收入未如理想，特別是2023年第四季的本土市場遊戲收入按年下滑3%。主要原因是......

更多內容，訂戶請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 騰訊追蹤

最新專欄文章

騰訊全日拗腰彈 一圖看清23間大行目標價（持續更新）
2023/08/18
騰訊全日拗腰彈 一圖看清23間大行目標價（持續更新）
績後升極唔起 騰訊失救了嗎？
2023/05/24
績後升極唔起 騰訊失救了嗎？
騰訊 19間券商目標價+大摩滙豐點評 一圖看清（持續更新）
2023/05/20
騰訊 19間券商目標價+大摩滙豐點評 一圖看清（持續更新）
騰訊 靠3大動力 建立高增長趨勢
2023/03/28
騰訊 靠3大動力 建立高增長趨勢
騰訊目標價 19行檢閱
2023/03/25
騰訊目標價 19行檢閱
個股分析 市場動向 港股 大行報告 網易－S（09999） 遜於預期 目標價 純利 中國市場 騰訊

上一篇文章

流入趨勢持續 北水續買港股影響力提升

下一篇文章

美銀降長實兩年盈測 料今年股息持平（持續更新）