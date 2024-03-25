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歐元1.07美元支持可守

財金專欄 2024/03/25

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瑞士央行上周突然減息，成為七大貨幣中首間減息央行。瑞士的行動增強市場憂慮，經濟同為疲弱的歐元區，其央行也有同樣減息壓力。但歐元區與瑞士始終有別。歐元區2月通脹高企2.6%，但瑞士通脹已連續9個月處2%

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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