歐元1.07美元支持可守 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 瑞士央行上周突然減息，成為七大貨幣中首間減息央行。瑞士的行動增強市場憂慮，經濟同為疲弱的歐元區，其央行也有同樣減息壓力。但歐元區與瑞士始終有別。歐元區2月通脹高企2.6%，但瑞士通脹已連續9個月處2% ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 你可能感興趣 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 01:00 歐央行難搶先聯儲局減息 英鎊重要支持1.25美元 今日 01:00 英鎊重要支持1.25美元 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 01:00 日圓日央行兩邊操作矛盾 最新專欄文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 加元1.34至1.365間上落 今日 加元1.34至1.365間上落 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 外滙 歐洲 貨幣政策 貿易