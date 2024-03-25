英鎊重要支持1.25美元

英國2月通脹率急跌至3.4%，數字公布後，增強市場對英倫銀行有機會早於8月減息預期。至於瑞士的突如其來減息，亦增添市場對英國減息猜疑。但異於瑞士，英國的通脹並非在1.2%，料英國短期難於減息。英鎊重要

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