日圓日央行兩邊操作矛盾 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 日央行一方面加息，另一方面又揚言不會減少買債（量寬），更警告如債息急升不排除會加大買債規模。加息會抽走市場上日圓供應使日圓升，但加大量寬卻會加大市場上日圓供應使日圓跌。日央行兩邊操作令人匪夷所思。若日 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 歐元1.07美元支持可守 今日 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 你可能感興趣 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 01:00 歐央行難搶先聯儲局減息 歐元1.07美元支持可守 今日 01:00 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 01:00 英鎊重要支持1.25美元 最新專欄文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 加元1.34至1.365間上落 今日 加元1.34至1.365間上落 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 外滙 歐洲 貨幣政策 貿易