日圓日央行兩邊操作矛盾

日央行一方面加息，另一方面又揚言不會減少買債（量寬），更警告如債息急升不排除會加大買債規模。加息會抽走市場上日圓供應使日圓升，但加大量寬卻會加大市場上日圓供應使日圓跌。日央行兩邊操作令人匪夷所思。若日

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