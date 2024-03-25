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澳元64美仙可找到支持

財金專欄 2024/03/25

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上周議息會，澳央行對未來貨幣政策方向不再執着於加息單一方向，表示不排除有同時加減息可能，視乎未來通脹變化而定。上述因素或許不利澳元，但隨聯儲局確認對今年減息三次預期，加上環球股市暢旺及油價高企等，料澳

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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