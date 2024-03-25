紐元上升目標63美仙

紐央行以高息打壓通脹後遺症終浮現，當地去年下半年連續兩季GDP呈負增長。由於當地通脹仍高企4.7%，所以料紐央行最快也待8月才減息。新西蘭經濟不用太擔心，踏入今年，中紐之間的貿易已全面撤銷關稅，料新西

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