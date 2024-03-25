加元1.34至1.365間上落

加央行副行長雖指，當地最近的通脹變化（2月CPI 2.8%）相當令人鼓舞，言下之意該行似有意早日作出減息。但與此同時這位副行長同時指，量化緊縮政策很大機會有待2025年才能結束。換言之，加央行距離全面

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