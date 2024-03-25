加元1.34至1.365間上落 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 加央行副行長雖指，當地最近的通脹變化（2月CPI 2.8%）相當令人鼓舞，言下之意該行似有意早日作出減息。但與此同時這位副行長同時指，量化緊縮政策很大機會有待2025年才能結束。換言之，加央行距離全面 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 歐元1.07美元支持可守 今日 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 你可能感興趣 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 01:00 歐央行難搶先聯儲局減息 歐元1.07美元支持可守 今日 01:00 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 01:00 英鎊重要支持1.25美元 最新專欄文章 歐央行難搶先聯儲局減息 今日 歐央行難搶先聯儲局減息 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 外滙 歐洲 貨幣政策 貿易