歐央行難搶先聯儲局減息

瑞士情況不同於歐元區，瑞士能提早減息不代表歐央行也能，歐元區2月通脹仍高企，不能太早減息。

聯儲局上周議息會有三點值得留意。首先，聯儲局在其季度息率預測報告（點陣圖）中維持了今年減息三次預期。其次，聯儲

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