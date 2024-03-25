歐央行難搶先聯儲局減息 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 瑞士情況不同於歐元區，瑞士能提早減息不代表歐央行也能，歐元區2月通脹仍高企，不能太早減息。 聯儲局上周議息會有三點值得留意。首先，聯儲局在其季度息率預測報告（點陣圖）中維持了今年減息三次預期。其次，聯儲 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.07美元支持可守 今日 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 你可能感興趣 歐元1.07美元支持可守 今日 01:00 歐元1.07美元支持可守 英鎊重要支持1.25美元 今日 01:00 英鎊重要支持1.25美元 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 01:00 日圓日央行兩邊操作矛盾 最新專欄文章 加元1.34至1.365間上落 今日 加元1.34至1.365間上落 紐元上升目標63美仙 今日 紐元上升目標63美仙 澳元64美仙可找到支持 今日 澳元64美仙可找到支持 日圓日央行兩邊操作矛盾 今日 日圓日央行兩邊操作矛盾 英鎊重要支持1.25美元 今日 英鎊重要支持1.25美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 外滙 歐洲 貨幣政策 貿易