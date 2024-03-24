iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ?

蘋果（Apple）的iPhone毫無疑問是手機業的王者，調查數據顯示，2023年第四季iPhone佔全球手機總銷量的18%，卻分走了87%的利潤。這令筆者想起最近看到的一本書《底層邏輯》，當中一句話相當有意思，作者說，「利潤，來自沒有競爭」。蘋果利潤能夠如此豐厚，相當依靠其封閉系統，將對手排拒在外，營造無競爭環境。

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