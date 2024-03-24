iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ? 國際 22:59 2024/03/24 分享： 分享： 蘋果（Apple）的iPhone毫無疑問是手機業的王者，調查數據顯示，2023年第四季iPhone佔全球手機總銷量的18%，卻分走了87%的利潤。這令筆者想起最近看到的一本書《底層邏輯》，當中一句話相當有意思，作者說，「利潤，來自沒有競爭」。蘋果利潤能夠如此豐厚，相當依靠其封閉系統，將對手排拒在外，營造無競爭環境。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/22 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 日本加息 反獲市場正面解讀 2024/03/20 日本加息 反獲市場正面解讀 全球齊搶旅客 英國不進則退 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 你可能感興趣 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 19:14 2024/03/22 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 14:12 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 日本加息 反獲市場正面解讀 11:18 2024/03/20 日本加息 反獲市場正面解讀 最新專欄文章 國金札記 - iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」 今日 iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/22 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 國金札記 - 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 2024/03/22 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 國金札記 - 移民問題「雙刃劍」 美選舉年交火核心 2024/03/21 移民問題「雙刃劍」 美選舉年交火核心 美股 壟斷 美國司法部 Apple Watch 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Pay Apple 美國 iPhone WhatsApp