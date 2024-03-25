後23條 盛事吸外地客助闢謠

基本法23條剛生效，商界議員林健鋒直言，另一場仗現在才開始，面對外國的不實謠言，必須澄清和反擊。他說有外國商界老友來港之前，其太太因聽到傳言有點擔心，要求他在港時「照顧」老公。

港澳辦主任夏寶龍在23條

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