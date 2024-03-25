後23條 盛事吸外地客助闢謠 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 基本法23條剛生效，商界議員林健鋒直言，另一場仗現在才開始，面對外國的不實謠言，必須澄清和反擊。他說有外國商界老友來港之前，其太太因聽到傳言有點擔心，要求他在港時「照顧」老公。 港澳辦主任夏寶龍在23條 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 2024/03/22 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 有政戲 - 23條通過後 對內對外怎部署？ 2024/03/21 23條通過後 對內對外怎部署？ 有政戲 - 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 2024/03/20 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 有政戲 - 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 2024/03/19 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 有政戲 - 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 2024/03/18 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 政治 廿三條立法 林健鋒 中國 香港 美國 英國 金融 展覽 陳茂波