iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」 財金專欄 2024/03/25 分享： 分享： 蘋果（Apple）的iPhone毫無疑問是手機業的王者，調查數據顯示，2023年第四季iPhone佔全球手機總銷量的18%，卻分走了87%的利潤。 這令筆者想起最近看到的一本書《底層邏輯》，當中一句話相 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ? 2024/03/24 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ? 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/22 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 國金札記 - 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 2024/03/22 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 國金札記 - 移民問題「雙刃劍」 美選舉年交火核心 2024/03/21 移民問題「雙刃劍」 美選舉年交火核心 香港 銀行 銷售 服務 Google Apple 信用卡 壟斷 Android WhatsApp