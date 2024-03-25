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iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」

財金專欄 2024/03/25

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蘋果（Apple）的iPhone毫無疑問是手機業的王者，調查數據顯示，2023年第四季iPhone佔全球手機總銷量的18%，卻分走了87%的利潤。

這令筆者想起最近看到的一本書《底層邏輯》，當中一句話相

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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