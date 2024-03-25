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阿里京東為什麼輸給拼多多？

研究報告 05:00 2024/03/25

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  阿里、京東最新季度的收入增長只剩零頭，不足品評。
  拼多多為什麼可以打敗阿里、京東？從選股的角度去看，意義重大。
  拼多多和阿里、京東，本質上並非競爭關係，只是後者的市場飽和了。


3月20日晚間，拼多多（美：PDD）最新財報顯示，2023年第四季度，營收889億元，同比增長123%；2023全年營收2476億元，同比增長90%；淨利潤600億元，同比增長90%。
營收總額方面，拼多多雖然跟阿里 （09988） 、京東 （09618） 還有不小的差距。2023財年，阿里營收8687億元（截至2023年3月）、京東營收10847億元，分別是拼多多的3.5倍、4.4倍。但就增速而言，阿里、京東分別僅增長1.83%、3.67%。
但拼多多的「含金量」遠遠高於阿里和京東，2023年，阿里、京東淨利潤分別為728億元、242億元，淨利潤率分別為8.38%、2.23%，而拼多多的淨利潤率為24.2%。

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以數據論英雄，拼多多為什麼可以打敗阿里、京東呢？

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因為不是競爭關係，後面只剩下市場空間的大小了。
據悉，在中國所有的用戶中，有70%的用戶是價格敏感型用戶。快手 （01024） 2023年也驗證了這樣的說法，見圖。

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最後，我們簡述一下拼多多2023年第四季的業績，收入分為兩部分：

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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