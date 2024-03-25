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流入趨勢持續 北水續買港股影響力提升

研究報告 08:37 2024/03/25

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於2023年，滬深港股互聯互通南向交易佔港股成交額比例增加，反映南向交易影響力不斷提升。

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2023年，香港股市主板日均交易額為1,049億元，按年下跌15.9%，而南向交易（買入+賣出交易額）日均交易額按年僅下跌2%。截至2023年底的過去12個月，南向交易總成交額佔港股成交額的百分比增至14.3%（圖一），按年上升2.6個百分點，意味着南向交易在於港股中的地位不斷提升。截至2024年2月，該比例維持在14.4%，是+1.7倍的標準差，高於2018年以來的平均值9%。

從資金流向來看，南向交易資金流入一直具韌性。在過去24個月中，除了2023年6月出現58億元的窄幅淨流出外，其餘每月均錄得淨流入（圖二）。南向投資者對港股的投資意欲維持穩定，顯示出投資者在港股下跌期間亦有逢低買入。自2016年12月（滬股通及深股通均開通）以來，南向交易累計淨流入達25,890億港元（截至2024年3月6日）（圖三）。而2024年初至3月6日，北水累計淨流入達613億港元，佔2023年累計淨流入的19.2%......更多內容，訂戶請登入。
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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

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