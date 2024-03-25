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審慎看待市場進取的減息預期

財金專欄 10:26 2024/03/25

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環球投資者密切關注央行的行動，市場早前反映央行在2024年將多次減息，但隨著聯儲局在去年年底11月開始轉趨鴿派，歐洲央行和英倫銀行隨後亦改變立場，投資者情緒已出現顯著變化。我認為，市場反映的減息預期受到多種因素的影響，或會為投資構成誤導。我將在本文一一分析關於主要已發展國家央行減息的預期，希望為投資者帶來有價值的參考。

...

撰文 : Arif Husain 普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監

欄名 : 普徠仕專欄

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