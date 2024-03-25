審慎看待市場進取的減息預期 財金專欄 10:26 2024/03/25 分享： 分享： 環球投資者密切關注央行的行動，市場早前反映央行在2024年將多次減息，但隨著聯儲局在去年年底11月開始轉趨鴿派，歐洲央行和英倫銀行隨後亦改變立場，投資者情緒已出現顯著變化。我認為，市場反映的減息預期受到多種因素的影響，或會為投資構成誤導。我將在本文一一分析關於主要已發展國家央行減息的預期，希望為投資者帶來有價值的參考。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : Arif Husain 普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監 欄名 : 普徠仕專欄 最新專欄文章 普徠仕：日央行4月幣策前瞻 2024/03/13 普徠仕：日央行4月幣策前瞻 金融市場短期向好 惟重大風險仍存 2024/03/04 金融市場短期向好 惟重大風險仍存 普徠仕：2024減持現金+配置股債 2024/02/04 普徠仕：2024減持現金+配置股債 減持現金配置股債 機會或至 2024/01/29 減持現金配置股債 機會或至 日本經濟前景亮麗 2024/01/08 日本經濟前景亮麗 通脹 減息 經濟數據表現 貨幣政策 期貨 債券 美國聯儲局 英倫銀行 歐洲央行 利率期貨