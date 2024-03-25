英偉達GB200芯片成市場熱話

市場對於英偉達（美：NVDA）GTC大會當日股價波動表現有所討論，筆者則覺得合情合理，其實英偉達業績後就是炒作GTC大會，都可以算是sell on fact的一個預期。筆者很少特別談論走勢，而是從細節位觀察，是否基本因素有所改變，故本文的重點還是放在GTC大會上一些細節位上與市場預期的落差吧。

▼ 點擊圖片放大

GTC大會 3大細節位

第一個細節位是GB200芯片成為主推產品。GTC大會之前，市場認為會詳細講B系列產品，即B100、B200等芯片產品，但戲肉是GB200。GB200芯片特別之處是該芯片內包含2個GPU和一個CPU，要展示的產品是基於36顆GB200芯片構成的單個機櫃，筆者理解為單個服務器，而機櫃的好處是連接構成更大的集群，這就會用到IP架構以便進行外部連接。

第二個細節位是，GB200相較於GH200，GB200性能全面提升，尤其在推理端性能提升明顯，對於GPT萬億模型參數，在FP4計算格式上，GB200的效果是H100的約30倍。齋講數字太無聊，舉個例子，以往訓練一個1.8兆參數的模型，需要8000個Hopper GPU和15MW的電力。現時，2000個Blackwell GPU就能完成這項工作，耗電量僅4MW。

第三個細節位是GB200以銅連接去推進創新變革。發布會前，市場有聲音認為，用的是光纜。這種變化，筆者認為是銅纜的優勢是不需要電到光再光到電的轉化，因為轉化浪費了很多能量，而之前市場認為用光纜，筆者猜測是市場認為銅纜做不到英偉達要求的速率，但發布會是最好的證明，一定程度確認了銅纜的可行性，筆者對此變化非常重視，因為用銅互聯的話，節約的成本又可以繼續改善毛利率。

目前GB200的生態合作夥伴不斷擴大，包括AWS、谷歌、微軟、甲骨文等，相較於GH200，GB200有望大幅放量。筆者認為，留住客戶比起同業的競爭更加視為英偉達重要的風險因素參考，因此，要不斷觀察新品推出後客戶的訂購情況，儘管未來除了雲計算公司以外或有其他行業的新客戶加入，但短期內市場還是喜歡以雲計算公司的資本開支作為一個短期估值定價的重要參考。

（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）