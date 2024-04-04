摩根士丹利：內地電訊商保健康增長 最偏好中電信（持續更新）

收息股2024年吸引力回升！美國通脹緩落的同時，經濟數據持續偏好（點擊圖片放大），配合聯儲局主席鮑威爾早前言論及3月議息會後點陣圖，均預示今年聯儲局6月開始減息（點擊圖片放大）機會高，然後到9月再減息。另有歐元區經濟疲弱，歐央行減息壓力較聯儲局大，在此利率預期下，瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商對收息股最新看法如何？

專訪光大國際伍禮賢 談港股第二季部署【下一頁】

延伸閱讀：美聯儲不減息苦衷 安聯解構關鍵（新增圖表）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：施羅德解構現金儲蓄兩大敵人

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4月4日：

【16：30】中資電訊股為熱門收息股，而摩根士丹利近日就此行業發表的研究報告，在國企改革的背景下，提高股東回報是一個長期趨勢，而內地三大電訊商將在今年保持健康增長。

摩根士丹利指，內地電訊公司正遂步實現節省資本開支目標，而它們的新技術亦備受矚目，維持三大電訊商「增持」的投資評級，偏好順序依次為中國電信 （00728） 、中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 。

提高派息率方面，摩根士丹利表示......

【13：15】息口走向影響收息股的吸引力，逾100年歷史的英國資產管理公司施羅德對全球三大央行（美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行）的2024年貨幣政策預測，詳見：【下一頁】

【11：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，惟惠譽最新發表的評級報告表示，持續的高利率，以及不斷上升的空置率，將為香港商業地產商的利息覆蓋比率帶來影響。不過，惠譽相信，其所覆蓋的地產企業所面對的估值及融資風險仍然相對較低。

惠譽假設美國聯儲局今、明兩年將利率維持在5.5厘的高位，加上香港寫字樓市場長期低迷，續租率僅為75%，續租租金向下調整10%，預測至2025年，發行人平均利息覆蓋比率，可能會從2023年的4.6倍降至3.5倍。

惠譽預計，領展 （00823） 及......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國重汽 （03808） ，分析詳見：【下一頁】

4月3日：

【17：30】瑞銀就其所審視覆蓋的港股發表最新報告指，在偏高的利率、宏觀經濟疲弱及地緣政局憂慮下，MSCI香港現價反映12個月預測PE（市盈率）11.8倍，PB（市帳率）0.86倍，較歷史平均水平分別低1.9及1.7個標準差，反映具有強勁基本因素的企業，可以透過派息、回購及其他企業行動提升股東回報。

瑞銀在考慮與全球同業的估值比較、對比美債的股息回報，以及自由現金流及槓桿後，料跑出的企業包括......

【16：15】屬另類收息股的中國交通建設 （01800） ，在3月底公布去年收入按年增5.1%至逾7,556億元人民幣，純利增22.3%至247.3億元人民幣，超出市場預期。就此，中銀國際發表研究報告指，中交建的海外市場持續強勁增長，去年海外銷售額按年大升17.9%，約佔總銷售額的15.3%；海外新簽約金額增47.5%至3,197.5億元，佔新簽合同總額的18%。

中銀國際雖維持中交建的投資評級為「買入」，並將......

【13：30】高盛最新發表的研究報告指，市場憧憬的內燃機車置換需求，所帶來的收入貢獻可能較預期低，估算於2024至2027年間置換比例介乎7%至24%，因此未預期會為中國中車 （01766） 帶來太大實質推動作用。所以，高盛雖然將中國中車的目標價則由3元微升至3.1元，但卻將其投資評級從「中性」下調至「沽售」。

此外，高盛表示相對較看好中國中車旗下的時代電氣 （03898） ，認為其......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股中國人壽 （02628） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股時代電氣 （03898） ，分析詳見：【下一頁】

4月2日：

【18：45】屬另類收息股的內地基建股中國中鐵 （00390） 早前公布去年收入按年升9%至12.6億元人民幣，純利按年升8%至318億元人民幣，花旗就此發表報告指，中鐵純利表現低於預期，而其淨減值損失按年翻倍升至近71.5億元人民幣，亦遜於預期。

花旗雖然維持中鐵的投資評級為「買入」，但卻將中鐵......

【16：30】中銀香港 （02388） 去年業績大致符合市場預期，當中的每股末期息更為市場帶來驚喜。綜合由中銀公布業績後至本文截稿止，暫有10間券商給予中銀最新投資評級及目標價，當中4間上調目標價（點擊圖片放大）、3間下調目標價，餘下3間則維持目標價不變。

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不過，將中銀目標價下調的3間券商，均是之前給予中銀頗高的目標價，加上投資評級仍偏向正面，現在調低似是將目標價回復到較合理的水平。至於10間券商給予中銀目標價的平均值約......

【13：30】中銀香港 （02388） 在復活節前公布的去年業績大致符合市場預期，而每股末期息更為市場帶來驚喜。就此，滙豐環球研究發表報告指，中銀去年業績大致符合預期，當中成本控制見改善，抵銷減值損失較高的影響，認為其商業模式具可持續性，加上中銀普通股權一級資本比率進一步升至19%，為同業中最高，未來可能會有更多資本回報。

滙豐環研維持中銀的投資評級為「買入」之餘，更將中銀......

【12：30】本報專欄名家曾淵滄點評屬於熱門收息股的中資電訊股，分析詳見：【下一頁】

【11：15】中銀香港 （02388） 在復活節長假期前公布去年純利按年升26.1%至327.2億元，更重要的是每股末期息按年增25.8%至1.145元，連同中期股息則全年每股股息1.672元，按年仍增23.2%。就此，美銀最新發表的研究報告指，中銀去年撇除額外一級資本債券（AT1）前的純利按年升24.8%至341.2億元，優於預期，加上其去年股息回達8厘，維持其「買入」評級，以反映其股息率吸引、資本水平強勁及......

【09：15】曾是收息股之一的濠賭股，正逐步恢復派息能力，高盛對濠賭股的行業最新分析，詳見：【下一頁】

【06：00】光大證券國際證券策略師伍禮賢對美國利率及業績股分析，詳見：【下一頁】

【01：00】美國聯儲局、歐洲央行等全球主要央行有望在2024年中開始減息，業務遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的長和系環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，股價在2023年11月隨美國2024年減息憧憬升温已明顯見底回升（點擊圖片放大），而以上周收市價計，不論相對券商平均目標價（點擊圖片放大），或是預測PB（市帳率）紀錄平均估值（點擊圖片放大），均有上升空間。

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更多關於長建的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

4月1日：

【15：00】業務以出售東江水為主、曾是熱門收息股之一的粵海投資 （00270） ，2023年純利按年倒退34.5%至31.2億元之餘，每股末期息更按年大減71.1%至0.1233元。就此，美銀近日發表報告指，粵投將派息比率，由2022年的84%，下調至2023年的65%，雖然仍看好粵投約9厘的股息率，但認為其至少在未來6個月內，派息率......

3月29日：

【10：30】內地券商股為股價較波動的另類收息股，當中龍頭中信証券 （06030） 日前公布去年純利按年跌約7.8%至近192億元人民幣，美銀就此發表報告指，信証去年純利符合早前指引，而期內經紀、資產管理及淨利息收入分別按年跌8%、10%和31%，主要是由於市場疲軟、費用下調和利息支出上升。

美銀雖然將信証目標價由20.9元下調至19.5元，但維持其投資評級為「買入」，並......

【07：30】本報專欄「重磅分析」比較長和系內3隻公用股估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁】

3月28日：

【21：30】中國財險 （02328） 去年純利按年跌16%至246億元人民幣，美銀就此發表報告指，財險主要受投資收入疲弱及下半年災害損失影響去年純利表現，惟其核心業務保持穩定，加上派息比率由40%提升至44%，每股派息增加2%至0.489元人民幣，符合市場預期，而在較佳派息預期下，股息率約6厘，對投資者吸引。

美銀維持財險今、明兩年盈利預測大致不變，並認為財險長前景穩定，在現時......

【16：45】受內房債務危機及疫情夾擊而削弱派息能力的內險股，當中的藍籌股中國人壽 （02628） 昨晚公布在重述2022財年資料後，去年新業務價值NBV按年增12%，惟稅後淨利潤按年跌34%至210億元（人民幣‧下同），末期息亦跌12%至0.43元。就此，瑞銀發表最新報告指，國壽去年業績符預期，維持其投資評級「買入」，惟將其目標價由16元下調至14.5元。

瑞銀表示，國壽將其長期投資回報預測由5%下調至4.5%，同時將風險貼現率（RDR）由10%降至8%，可能是上市同業中最低；而其內含價值（EV）達......

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更多關於3月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌收息股相關分析，詳見：【4隻藍籌公用股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【中國移動】【平保及國壽】

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