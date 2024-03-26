筆者雖然專注從事美國的物業買賣，但對其他國家和地區的房地產市場亦會留意。近日有研究指出，內地樓市正產生變化。過去，人們傳統觀念會認為置業代表穩定，予人成功和成熟的印象，亦可作為長綫投資。但現在內地不少中年人對住房呈現只租不買，部分人更「賣樓換租」，這又意味着甚麼？

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根據中國房地產行業研究平台「貝殼研究院」數據顯示，全國40個主要城市的租賃成交情況顯示，2023年35歲以上的租客比例逾35%，較2021年增4.9個百分點。這個情況在一綫城市中更加明顯。貝殼研究院的數據來自於貝殼房產交易和服務平台，其中包含了市場最新的數據和眾多樓盤資訊。

內地網媒《冰川思想庫》的報道指出，在中國內地，中年人正面臨租房和置業的困難。他們發現買樓所需的貸款利息極高，數十年的還款利息已接近甚至超過本金。因此，他們開始考慮出售物業，以獲得即時的大筆現金，同時消除供款壓力。租住物業的好處在於可以根據當下的生活和工作需求彈性選擇地點，更加靈活。

報道亦提到，有內地網友分享經歷，在賣掉物業後，雖然每月的租金比之前的供款增加數千元，但他們卻能夠體驗住在低密度別墅區的生活。租約到期後，又可以選擇在熱鬧市區租住，對現在的生活感到非常滿意。有網民直指「無房貸一身輕，租房自由自在」。

在出售物業之後，有些人選擇辭去工作創業，有些人則選擇將資金投資，每個月賺取數千元的利息，這樣的回報甚至足夠支付他們租金。

隨着「人口老化」和「少子化」社會的到來，為內地房地產市場的供求關係帶來變化。人們的理財方針正逐漸改變，傾向把資金保留在手中，而不是投放於房地產市場。

物業是理想投資產品

事實上，物業之所以是理想的投資產品，主要因為能滿足「成功投資項目的三大條件」，包括升值潛力、製造現金流、透過槓桿倍大資產。

環球市場上仍有不少國家和地區的房地產市場，仍具以上三大條件於一身，各位投資者可以細心尋寶。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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