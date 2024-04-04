施羅德測三大央行啟動減息時間（新增圖表）

美國聯邦儲備局 （下稱「聯儲局」）、歐洲央行及英倫銀行在3月均表示，利率將維持不變。自此輪議息會議的結果公布後，金融市場預期，這三大央行很大可能於2024年6月開始減息。

目前，取態較為審慎的英倫銀行，正在尋找更多有關於通脹將會持續下降的證據，因此不太可能率先減息。就英倫銀行而言，貨幣政策委員會（MPC）於3月20日決定連續第八個月，將英國主要政策利率維持於5.25厘。

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與歐元區及美國一樣，英國通脹持續放緩，但委員會仍在尋找通脹將持續回落至目標水平的證據。根據英國消費者物價指數 (CPI) 顯示，英國的年度通脹率已從2022年10月的11.1%高位，回落至2024年2月的3.4%。這是自2021年9月以來的最低物價漲幅。

英倫銀行減息壓力不斷增加

隨着英國經濟陷入衰退，迫使英倫銀行推出放寬政策的壓力持續加劇。貨幣政策委員會的措辭已由暗示，利率將於更長時間內維持較高水平及基本上將長期維持不變，轉變為利率可能下調但仍維持緊縮。

然而，盡管貨幣政策委員會在最新的會議記錄中承認，近期通脹壓力有所緩解，但同時指出通脹持續的指標仍處於較高水平。

整體而言，利率維持不變的決定並不令人感到意外，盡管貨幣政策委員會會議記錄表明即將減息，但幾乎沒有迹象顯示即將實施寬鬆的貨幣政策。貨幣政策委員會成員的投票亦略有變化，先前投票支持加息的1名成員現在亦贊成維持利率不變。同時，由9名成員組成的委員會中，只有1名成員投票支持減息。

最近幾個星期，由於通脹低於英倫銀行的預測，以及即使春季預算案包含一些減稅措施，但整體仍然令投資者感到失望，因此金融市場預期的首次減息時間已由8月提前至6月。

英倫銀行待更多通脹壓力紓緩證據

施羅德投資早前預測，英倫銀行將於2024年5月起減息，但該行似乎正在等待更多通脹壓力（特別是服務業造成的通脹壓力）已進一步紓緩的證據。

另外，貨幣政策委員會態度審慎......

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【文章最初刊於2024年4月4日 07：04，其後補加圖表】

資料來源：施羅德投資觀點（2024年4月）

編輯：蕭悅潾

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