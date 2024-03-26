信行10厘息 方是吸納時 財金專欄 2024/03/26 分享： 分享： 中信銀行（00998）未來盈利可以穩定增長，估值是內銀板塊中最低，等10厘息吸納。 信行2023年收入跌3%至2,056億元人民幣，當中淨利息入下跌5%至1,435億元人民幣，非利息收入升3%至620億 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 2024/03/25 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 中字股實力談 - 港股要「復活」 下周靠北水 2024/03/23 港股要「復活」 下周靠北水 中字股實力談 - 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 2024/03/22 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 中字股實力談 - 板塊最便宜 恒安等「提價」 2024/03/22 板塊最便宜 恒安等「提價」 中字股實力談 - 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 2024/03/21 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 降準 LPR 中信銀行（00998） 中國銀行（03988） 中國光大銀行（06818）