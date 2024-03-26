  • 25°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信行10厘息 方是吸納時

財金專欄 2024/03/26

分享：

分享：

中信銀行（00998）未來盈利可以穩定增長，估值是內銀板塊中最低，等10厘息吸納。

信行2023年收入跌3%至2,056億元人民幣，當中淨利息入下跌5%至1,435億元人民幣，非利息收入升3%至620億

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版）
2024/03/25
北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版）
中字股實力談 - 港股要「復活」 下周靠北水
2024/03/23
港股要「復活」 下周靠北水
中字股實力談 - 港股退無可退 北水145億抄底（第四版）
2024/03/22
港股退無可退 北水145億抄底（第四版）
中字股實力談 - 板塊最便宜 恒安等「提價」
2024/03/22
板塊最便宜 恒安等「提價」
中字股實力談 - 港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版）
2024/03/21
港股催化劑殺到 北水VS利淡訊號（第四版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 降準 LPR 中信銀行（00998） 中國銀行（03988） 中國光大銀行（06818）

上一篇文章

保歷加中軸 中移動收集

下一篇文章

審慎看待市場 進取的減息預期