信行10厘息 方是吸納時

中信銀行（00998）未來盈利可以穩定增長，估值是內銀板塊中最低，等10厘息吸納。

信行2023年收入跌3%至2,056億元人民幣，當中淨利息入下跌5%至1,435億元人民幣，非利息收入升3%至620億

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