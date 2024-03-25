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全球升溫 ESG卻降溫？

國際 23:08 2024/03/25

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全球暖化明顯正在加速，剛過去的周日，本港曾錄得攝氏31.5度的高溫，破3月最熱紀錄。聯合國轄下世界氣象組織（WMO）早前也發表氣候變化報告，預計2024年有高機會再次打破最熱紀錄。氣候投資的迫切性有增無減之際，環境、社會及管治（ESG）投資卻有冷卻跡象。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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