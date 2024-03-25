全球升溫 ESG卻降溫？ 國際 23:08 2024/03/25 分享： 分享： 全球暖化明顯正在加速，剛過去的周日，本港曾錄得攝氏31.5度的高溫，破3月最熱紀錄。聯合國轄下世界氣象組織（WMO）早前也發表氣候變化報告，預計2024年有高機會再次打破最熱紀錄。氣候投資的迫切性有增無減之際，環境、社會及管治（ESG）投資卻有冷卻跡象。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 全球齊搶旅客 英國不進則退 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/25 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 日本加息 反獲市場正面解讀 2024/03/20 日本加息 反獲市場正面解讀 你可能感興趣 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 12:17 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 全球齊搶旅客 英國不進則退 23:56 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 14:12 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 最新專欄文章 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/25 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 國金札記 - iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」 2024/03/25 iPhone賺錢能力稱霸 「利潤來自沒有競爭」 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 國金札記 - 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 2024/03/22 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上霜 新能源 ESG 綠色投資 綠色金融 極端天氣 可持續發展 氣候暖化 天氣