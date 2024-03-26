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23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？

財金專欄 2024/03/26

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政府的垃圾徵費計劃一波多折，實施日期多次押後，但剛宣布的「先行先試」安排，規模卻小得可憐，令人質疑政府推行的決心，負責的環境及生態局局長謝展寰昨日亦放軟口風，不再企硬8月落實。

有政府中人坦言此計劃的阻

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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政治 垃圾徵費 經濟 香港 立法會 李家超 教育局 環保署 環境及生態局 謝展寰

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