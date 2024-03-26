23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 財金專欄 2024/03/26 分享： 分享： 政府的垃圾徵費計劃一波多折，實施日期多次押後，但剛宣布的「先行先試」安排，規模卻小得可憐，令人質疑政府推行的決心，負責的環境及生態局局長謝展寰昨日亦放軟口風，不再企硬8月落實。 有政府中人坦言此計劃的阻 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 後23條 盛事吸外地客助闢謠 2024/03/25 後23條 盛事吸外地客助闢謠 有政戲 - 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 2024/03/22 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 有政戲 - 23條通過後 對內對外怎部署？ 2024/03/21 23條通過後 對內對外怎部署？ 有政戲 - 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 2024/03/20 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 有政戲 - 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 2024/03/19 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 政治 垃圾徵費 經濟 香港 立法會 李家超 教育局 環保署 環境及生態局 謝展寰