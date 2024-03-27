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任澤平：美聯儲減息預期利好中國經濟恢復

研究報告 08:10 2024/03/27

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3月美聯儲議息會議宣布，2024年3次減息的指引不變，維持聯邦基金利率5.25%至5.5%區間，符合市場預期。

任澤平表示，美聯儲表態偏鴿，上調通脹和經濟預期、但維持今年減息幅度不變，反映對經濟的信心增強，疊加美國大選年存在減息的政治訴求，意味着美聯儲對經濟預期接近軟着陸、不着陸情形。

任澤平提到，科技革命、逆全球化都將推高中性利率，變相擠壓未來減息空間。此外，短期資本市場交易寬鬆，美聯儲上調了長期利率預測，意味着「高通脹、高利率」時代或到來，資產將重新定價。

美國補庫周期 利好中國兩大出口鏈條

美國製造業PMI連續兩個月回升，任澤平表示，當前美國經濟韌性較強，依然以高於潛在增速的步伐增長。

今年首2月中國出口按年升至7.1%，對美出口按年回升至5.0%。任澤平指出，後續應關注中國兩大出口鏈條：一是美國率先進入補庫周期的行業相關出口；二是房地產後周期行業相關出口......更多內容，訂戶請登入。

編輯：張夏寧

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撰文 : 任澤平 國內著名經濟學家

欄名 : 澤平觀點

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