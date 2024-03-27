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仲量聯行解構未來4年 酒店及住宅新投資潛力

地產 09:54 2024/03/27

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香港正發展成國際高等教育樞紐，估計：

由於非本地學生湧入及學生宿舍供應不足，而將於未來4年為私人住宿市場帶來額外2.23萬張床位的需求，帶動私人學生住宿成為新興投資物業，推高把酒店及住宅改裝作私人學生宿舍的投資價值。

在2022/23學年，入讀本港專上院校的學生人數達到25.3萬，而8間教資會資助大學，以及香港樹仁大學和香港恒生大學，合共只能提供約3.9萬個學生宿位。學生住宿市場（包括大學宿舍及私人學生住宿）僅能容納當中約16%的學生。

香港私人學生住宿入住率逾98%

私人學生住宿是香港的新興物業，目前，市場僅提供約1,000個可租用的住宿空間。按整體專上院校學生人數計算，香港私人學生住宿供應率僅為0.4%，顯著較歐洲國家的平均供應率約5%為低。因此，香港的私人學生住宿入住率高企於98%至100%之間，每個可租用的住宿空間的月租金介乎5,200至14,800元。

我們的案例分析指出，投資者若把一間有600間客房的酒店，改裝成有1,318張床位的學生住宿，附設共享空間、獨立學習空間、智能出入系統，以及娛樂和健身設施，預計將涉及改裝資本開支約3億元，相等於每平方呎2,000元或個可租用的住宿空間23.3萬元。

點擊圖片放大

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章預計......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：仲量聯行《解鎖私人學生住宿市場增長潛力》（Unlocking student accommodation market potential in Hong Kong）報告

仲量聯行早前對香港其他物業市場前景分析，詳見：【一手住宅】【寫字樓】【商舖及商場

至於投資市場對美國利率前景展望，詳見：【下一頁

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撰文 : 仲量聯行

欄名 : 機構觀點

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