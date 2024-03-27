2024奧運年 安踏有睇頭 財金專欄 2024/03/27 分享： 分享： 安踏體育（02020）2023年業績復甦，未來盈利可以保持穩定雙位數增長，並且受惠中央推動運動政策，以及奧運會。 安踏2023年收入按年上升16%至624億元人民幣；毛利率上升2.4個百分點至62.6% ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 2024/03/26 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 中字股實力談 - 信行10厘息 方是吸納時 2024/03/26 信行10厘息 方是吸納時 中字股實力談 - 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 2024/03/25 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 中字股實力談 - 港股要「復活」 下周靠北水 2024/03/23 港股要「復活」 下周靠北水 中字股實力談 - 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 2024/03/22 港股退無可退 北水145億抄底（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 奧運會 上升軌 體育用品股 安踏體育（02020） 人民幣 板塊