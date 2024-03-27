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2024奧運年 安踏有睇頭

財金專欄 2024/03/27

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安踏體育（02020）2023年業績復甦，未來盈利可以保持穩定雙位數增長，並且受惠中央推動運動政策，以及奧運會。

安踏2023年收入按年上升16%至624億元人民幣；毛利率上升2.4個百分點至62.6%

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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