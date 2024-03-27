長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 財金專欄 2024/03/27 分享： 分享： 港人北上成風，復活節及清明節長假期將至，本周五（29日）「陸路出境」料達60.1萬人次的高峰，餐飲業擔心長假的晚市生意最少跌3成。特首李家超表明要全力拼經濟，政界則期待中央的惠港措施可快些實現。 香港近 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 2024/03/26 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 有政戲 - 後23條 盛事吸外地客助闢謠 2024/03/25 後23條 盛事吸外地客助闢謠 有政戲 - 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 2024/03/22 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 有政戲 - 23條通過後 對內對外怎部署？ 2024/03/21 23條通過後 對內對外怎部署？ 有政戲 - 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 2024/03/20 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 政治 復活節 清明節 北上消費 經濟 香港 零售 酒店 GDP 大灣區