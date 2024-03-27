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長假多港人北上 業界盼惠港措施早來

財金專欄 2024/03/27

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港人北上成風，復活節及清明節長假期將至，本周五（29日）「陸路出境」料達60.1萬人次的高峰，餐飲業擔心長假的晚市生意最少跌3成。特首李家超表明要全力拼經濟，政界則期待中央的惠港措施可快些實現。

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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