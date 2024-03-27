巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 國際 21:53 2024/03/27 分享： 分享： 鄰近美國首都華盛頓附近的巴爾的摩市，有跨海大橋被貨船撞塌，有報道形容是黑天鵝事件，並稱會干擾供應鏈，這是過分誇張的戲劇化講法。塌橋事故的畫面無疑震撼，但影響料較為局限，不至於擴散出去，反而是紅海、中美州兩大環球航運關鍵節點長期不暢通，情況更令人憂慮。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日圓跌勢 已到盡頭？ 今日 日圓跌勢 已到盡頭？ 全球升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ Twitter「藍鳥」成為歷史 黑「X」開啟新時代 2024/03/22 Twitter「藍鳥」成為歷史 黑「X」開啟新時代 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 你可能感興趣 日圓跌勢 已到盡頭？ 今日 19:29 日圓跌勢 已到盡頭？ 全球升溫 ESG卻降溫？ 09:24 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 12:17 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 最新專欄文章 日圓跌勢 已到盡頭？ 今日 日圓跌勢 已到盡頭？ 國金札記 - 日圓跌勢 已到拐點？ 今日 日圓跌勢 已到拐點？ 全球升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ 國金札記 - 全球氣候升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球氣候升溫 ESG卻降溫？ 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/25 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 政治 經濟 軍事 地緣政治 巴拿馬運河 紅海 索馬里 巴拿馬 以色列 航運