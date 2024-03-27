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巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微

國際 21:53 2024/03/27

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鄰近美國首都華盛頓附近的巴爾的摩市，有跨海大橋被貨船撞塌，有報道形容是黑天鵝事件，並稱會干擾供應鏈，這是過分誇張的戲劇化講法。塌橋事故的畫面無疑震撼，但影響料較為局限，不至於擴散出去，反而是紅海、中美州兩大環球航運關鍵節點長期不暢通，情況更令人憂慮。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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