今年將復甦 信証趁跌買 財金專欄 2024/03/28 分享： 分享： 中信証券（06030）2024年業績有望復甦，政策效應最遲下半年釋放，股價超賣，等待反彈催化劑。 信証2023年收入按年下跌3%至837億元人民幣，盈利下跌8%至192億元人民幣，每股盈利1.3元人民幣 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 2024奧運年 安踏有睇頭 2024/03/27 2024奧運年 安踏有睇頭 中字股實力談 - 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 2024/03/26 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 中字股實力談 - 信行10厘息 方是吸納時 2024/03/26 信行10厘息 方是吸納時 中字股實力談 - 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 2024/03/25 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版） 中字股實力談 - 港股要「復活」 下周靠北水 2024/03/23 港股要「復活」 下周靠北水 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 IPO 社保基金 中信証券（06030） 人民幣 股票