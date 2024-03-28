  • 23°C
香港時間 : 2024328日 (週四) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年將復甦 信証趁跌買

財金專欄 2024/03/28

分享：

分享：

中信証券（06030）2024年業績有望復甦，政策效應最遲下半年釋放，股價超賣，等待反彈催化劑。

信証2023年收入按年下跌3%至837億元人民幣，盈利下跌8%至192億元人民幣，每股盈利1.3元人民幣

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 2024奧運年 安踏有睇頭
2024/03/27
2024奧運年 安踏有睇頭
中字股實力談 - 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版）
2024/03/26
人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版）
中字股實力談 - 信行10厘息 方是吸納時
2024/03/26
信行10厘息 方是吸納時
中字股實力談 - 北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版）
2024/03/25
北水淨流入斷纜 港股暗藏殺機（第四版）
中字股實力談 - 港股要「復活」 下周靠北水
2024/03/23
港股要「復活」 下周靠北水
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 IPO 社保基金 中信証券（06030） 人民幣 股票

上一篇文章

評「理蔚小零」業績

下一篇文章

雙底已確認 騰訊看333元