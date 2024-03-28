搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 財金專欄 2024/03/28 分享： 分享： 家族辦公室是超級富豪家族的大管家，可說是私人財富管理業務中最高端的一環。香港昨日舉行的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，雲集400多名環球頂尖家族辦公室決策人和財富管理人參加，規模更勝去年。 泰國首富、正大集 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 2024/03/27 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 有政戲 - 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 2024/03/26 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 有政戲 - 後23條 盛事吸外地客助闢謠 2024/03/25 後23條 盛事吸外地客助闢謠 有政戲 - 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 2024/03/22 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 有政戲 - 23條通過後 對內對外怎部署？ 2024/03/21 23條通過後 對內對外怎部署？ 政治 家族辦公室 李家超 許正宇 林健鋒 中國 香港 美元 泰國 菲律賓