搶家族辦公室 特首與泰首富有段古

家族辦公室是超級富豪家族的大管家，可說是私人財富管理業務中最高端的一環。香港昨日舉行的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，雲集400多名環球頂尖家族辦公室決策人和財富管理人參加，規模更勝去年。

泰國首富、正大集

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