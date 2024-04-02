AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益

機器人技術、自動化和人工智能（AI）是科技業的關鍵驅動因素，有望帶來翻天覆地的轉變和投資機遇。

隨着「嬰兒潮」一代陸續步入退休階段，預計環球多個大型經濟體的勞動人口將逐漸減少。企業需要考慮解決方案，以應對勞動力短缺所帶來的挑戰。其中一個解決方案是更廣泛地使用機器人技術、自動化和AI。這趨勢已經吸引到投資者的興趣，當然它們亦存在過度炒作的巨大風險。

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自動化是長期趨勢，其應用已從工業流程迅速擴展至整個服務業。建基於語言模組的生成式AI（generative artificial intelligence），亦因而受到高度關注。

2022年11月推出的生成式人工智能模型「ChatGPT」，幾乎能夠以任何語言，提供具可信性的答案，這項技術受到已經有效地應用自動化的企業所追捧，尤其是在科技業。

「鋤頭與鐵鏟」企業推動創新技術發展

AI可以強化、提升甚至取代人類的部份工作，有望帶來翻天覆地的轉變，並為投資者創造機遇。那些推動新技術發展的「鋤頭與鐵鏟」（picks and shovels）企業（即提供某行業所需的貨物、服務或技術，從以生產成品的公司），無論是微芯片製造商，還是處理和儲存大量數據的雲計算設施營運商，似乎有望從中受惠。

高盛投資研究（Goldman Sachs Investment Research）的一項研究發現，目前有約三分之二的工作崗位，在一定程度上面臨自動化。該研究發現有兩成半的工作項目（並非指工作崗位）能被人工智能取代（附註1）。

不同研究機構對於AI潛在的收益估算存在很大差異，麥肯錫 (McKinsey & Company) 的報告預期......

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附註：

（1）《人工智能對經濟增長的潛在巨大影響》(The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth)

（2）《生成式人工智能的經濟潛力：下一個生產力的前沿》(The economic potential of generative AI: The next productivity frontier)

（3）《衡量人工智能的機遇：人工智能對業務的真正價值及如何把握機遇》(Sizing the prize: What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?)

資料來源：施羅德投資觀點（2024年3月）

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