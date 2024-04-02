讓「嗜好」變成更豐厚回報

「港物業入場門檻不低，資金有限」，是很多25至35歲的年輕投資者面對的問題，亦因如此，而開始尋求海外市場機會，這是早前第五屆國際移民及置業展覽上，我們團隊接觸的情況。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

上班族，收入固定，想要增加收入來源並不容易！想節省開支，但又不欲影響現有生活品質，反而，讓自己陷入困局，年復一年地策劃理財，但卻一直無法取得進展，與實現財務自由的距離卻愈來愈遠。

「開源節流」似乎成了理財死結，但另一邊廂，「你不理財 財不理你」，無論如何，主動踏出第一步是行動的開始。

投資應以增收入為目標

理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）曾指出，投資教育應該以增加收入為目標，否則就是在浪費時間。這意味着我們應該從不斷學習和成長的角度來拓展知識，並將其應用於增加收入的機會上。這對於年輕投資者來說尤其重要。

舉例，假設有一位年輕投資者從事市場推廣工作，同時對運動健身有濃厚的興趣。他可以利用公餘時間報讀相關的健身教練課程，將個人興趣提升到專業層面。假以時日，他不僅在工作上累積經驗成為市場推廣的專才，還可以兼職做健身教練，從而賺取外快。這不僅使他的生活更加豐富多彩，還為他帶來了額外的收入來源。

這種方式可以適用於各行各業。只要找到自己的特長和興趣，將其轉化為能夠增加收入的機會，我們就能真正改變自己的財務狀況，向實現財務自由的目標邁前一步。因此，在我們不斷學習和成長的過程中，也應該將增加收入視為一個重要的目標，才可以真正讓我們脫離財務困境。

「盡早執行理財規劃」這個理論同樣適用於將自己的嗜好發展成事業或兼職副業，並增加自己的發展潛力和可塑性。在投資理財方面，及早開展儲蓄和理財計劃是理財的王道。而在個人層面上，及早開拓多元化的專業知識和資格同樣重要。說不準，我們的嗜好可能最終為我們帶來比原本的正職更豐厚的回報呢！

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>