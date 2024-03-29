港股似見底 4月多數升

港股連跌4個季度，但過去兩個月接連上升，中綫橫行6周，有築底迹象，數據更顯示4月升多跌少。

恒生指數昨日升148點或0.9%，收報16541點，全周上升41點或0.2%，3月上升29點或近0.2%；而國

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