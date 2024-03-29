  • 23°C
香港時間 : 2024329日 (週五) 02:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股似見底 4月多數升

財金專欄 2024/03/29

分享：

分享：

港股連跌4個季度，但過去兩個月接連上升，中綫橫行6周，有築底迹象，數據更顯示4月升多跌少。

恒生指數昨日升148點或0.9%，收報16541點，全周上升41點或0.2%，3月上升29點或近0.2%；而國

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版）
2024/03/28
【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版）
中字股實力談 - 今年將復甦 信証趁跌買
2024/03/28
今年將復甦 信証趁跌買
中字股實力談 - 2024奧運年 安踏有睇頭
2024/03/27
2024奧運年 安踏有睇頭
中字股實力談 - 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版）
2024/03/26
人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版）
中字股實力談 - 信行10厘息 方是吸納時
2024/03/26
信行10厘息 方是吸納時
恒生指數 恒生中國企業指數 中美關係 美國聯儲局 旗形 中信銀行（00998） 中國銀行（03988） 中國光大銀行（06818） 人民幣 銀行

上一篇文章

奢侈品下沉

下一篇文章

守保歷加中軸 聯通反覆上升