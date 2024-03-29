港股似見底 4月多數升 財金專欄 2024/03/29 分享： 分享： 港股連跌4個季度，但過去兩個月接連上升，中綫橫行6周，有築底迹象，數據更顯示4月升多跌少。 恒生指數昨日升148點或0.9%，收報16541點，全周上升41點或0.2%，3月上升29點或近0.2%；而國 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 2024/03/28 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 中字股實力談 - 今年將復甦 信証趁跌買 2024/03/28 今年將復甦 信証趁跌買 中字股實力談 - 2024奧運年 安踏有睇頭 2024/03/27 2024奧運年 安踏有睇頭 中字股實力談 - 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 2024/03/26 人民幣A股陰霾未散 恒指162至168上落（第四版） 中字股實力談 - 信行10厘息 方是吸納時 2024/03/26 信行10厘息 方是吸納時 恒生指數 恒生中國企業指數 中美關係 美國聯儲局 旗形 中信銀行（00998） 中國銀行（03988） 中國光大銀行（06818） 人民幣 銀行