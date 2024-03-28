日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 國際 22:57 2024/03/28 分享： 分享： 本港一連4日的復活節長假期今日開始，連同下周四（4月4日）為清明節，相信不少港人會趁機自製長達8日的超級假期，甚至不介意支付遠高於平日的機票及酒店費用，前往外地旅遊好好放鬆一下，而日本應是很多港人的首選目的地。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 全球升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 2024/03/25 美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 你可能感興趣 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 19:35 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 全球升溫 ESG卻降溫？ 09:24 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 12:17 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 最新專欄文章 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 日圓跌勢 已到盡頭？ 2024/03/27 日圓跌勢 已到盡頭？ 國金札記 - 日圓跌勢 已到拐點？ 2024/03/27 日圓跌勢 已到拐點？ 全球升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ 國金札記 - 全球氣候升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球氣候升溫 ESG卻降溫？ 旅遊資訊 旅遊設施 旅客量 京都 日本