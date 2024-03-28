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日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨

國際 22:57 2024/03/28

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本港一連4日的復活節長假期今日開始，連同下周四（4月4日）為清明節，相信不少港人會趁機自製長達8日的超級假期，甚至不介意支付遠高於平日的機票及酒店費用，前往外地旅遊好好放鬆一下，而日本應是很多港人的首選目的地。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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