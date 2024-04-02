法巴資管：水資源問題 科技創新是把雙刃劍

自古以來，水一直默默地滋潤萬物，水資源不但是我們日常生活所需，也是幾乎所有經濟活動必不可少的元素，但目前全球卻正在面臨水資源減少及受污染的挑戰。

水覆蓋了地球表面三分之二以上的面積，但當中可供使用的淡水卻只有2.5%—當中大部分來自冰川。水資源問題已迫在眉睫，最近有報告發現，及至2030年全球各國對於淡水的需求量，將會超過供應量40%。

何以水資源會出現求過於供的現象？箇中原因眾多，其中包括了全球人口持續增加、氣候變化日益嚴峻、城市化趨勢上升，以及來自農業和畜牧業的需求等。這些因素不僅影響水源供應，更帶來嚴重污染問題。但鮮為人知的是，原來創新科技也是造成這個挑戰的「元兇」之一！

半導體產業耗水嚴重

由雲端運算、車輛系統到人工智能，半導體對現代經濟的重要性可謂不言而喻。半導體製造廠（又稱為「晶圓工廠」）的投資近年一直大幅飆升，在2017年至2020年間，環球晶圓工廠的年度平均投資額為930億美元，但到了2021年至2024年間，預計相關年度平均投資金額將急升至1,470億美元......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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