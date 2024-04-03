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澳門3月賭收勁 高盛：吼恢復派息濠賭股（新增：內地清明節料日均10萬人次去澳門）

研究報告 18:18 2024/04/03

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濠賭股在復活節、「五一黃金周」傳統旺季前，先迎意外利好。3月澳門賭收續創疫後新高，加上永利澳門 （01128） 、美高梅中國 （02282） 宣派2023年股息，恢復時間較市場預期早了1至2年，值得持續跟進。

澳門博彩監察協調局公布，3月澳門博彩收入195.03億元（澳門元‧下同），按年增53.1%，按月增5.5%，連續15月錄正增長。第一季累計博彩收入達573.26億元，按年增65.5%。

三月澳門續有盛事，如24日有由澳門文化局、銀河娛樂 （00027） 、新濠 （00200） 、美高梅、金沙中國 （01928） 、澳博 （00880） 及永利聯合主辦的慶祝澳門回歸祖國二十五周年「2024澳門國際幻彩大巡遊」：

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3月21日永利澳門、美高梅中國於港股收市後公告2023年業績，並宣派股息，恢復時間較市場預期早了1至2年。尤以美高梅派最豪爽，末期息加特別息共0.347港元，按上周收市價13.08元計，股息率2.7厘。澳門博彩業疫後復甦勝預期，有助賭企改善財務狀況。

放下經營狀況相對嚴峻、市場料2025年才全面恢復派息的新濠國際和澳博控股不看，四間賭企在2023年第四季均出現良好的按季增長，以及恢復至與2019年較為接近的水平。至於今次主角的美高梅及永利，收入及經調整物業稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按季增長優於銀娛及金沙，相信是受惠毛利較佳的高端中場業務對公司的收入貢獻較大。

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高盛認為......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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