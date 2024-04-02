近期金價大升，市場分析指與聯儲局快將減息有關，惟歷史上金價大升，多數涉及對美元的信心問題。

聯儲局最看重的通脹數字為核心PCE平減物價指數，於2月份按月按年分別上升0.3%及2.8%，較1月有所放緩。聯

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