金價升對美元非好事 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 近期金價大升，市場分析指與聯儲局快將減息有關，惟歷史上金價大升，多數涉及對美元的信心問題。 聯儲局最看重的通脹數字為核心PCE平減物價指數，於2月份按月按年分別上升0.3%及2.8%，較1月有所放緩。聯 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 你可能感興趣 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 01:00 英鎊1.25美元支持較大 日圓日央行底綫為152 今日 01:00 日圓日央行底綫為152 最新專欄文章 加元建議暫靜觀其變 今日 加元建議暫靜觀其變 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元