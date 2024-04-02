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歐元1.07美元支持龐大

財金專欄 2024/04/02

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瑞典央行於3月議息會並無跟隨瑞士央行減息，似乎瑞士減息屬個別事件，不影響歐央行貨幣決策。歐元區本周三及周五將分別公布3月通脹率及2月零售銷售數字。市場關注上述數字變化以衡量下一步歐元滙價去向。維持歐元

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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