英鎊1.25美元支持較大

自去年11月中，英鎊便於1.25美元至1.28美元間上落。3月雖一度靠近1.29美元，但實屬短暫。由於英鎊最近處於上述範圍的偏低位置，這使英鎊相對變得吸引。英倫銀行有傾向減息意向，但以3.4%高通脹率

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