英鎊1.25美元支持較大 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 自去年11月中，英鎊便於1.25美元至1.28美元間上落。3月雖一度靠近1.29美元，但實屬短暫。由於英鎊最近處於上述範圍的偏低位置，這使英鎊相對變得吸引。英倫銀行有傾向減息意向，但以3.4%高通脹率 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 金價升對美元非好事 今日 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 你可能感興趣 金價升對美元非好事 今日 01:00 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 日圓日央行底綫為152 今日 01:00 日圓日央行底綫為152 最新專欄文章 加元建議暫靜觀其變 今日 加元建議暫靜觀其變 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元