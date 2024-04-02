日圓日央行底綫為152

日本財務大臣鈴木俊一上周就日圓弱勢發出最嚴厲警告，不排除採取「果斷措施」。回顧對上一次他發出相同言論已是去年秋季期間，之後日央行便對日圓弱勢作出干預。似乎152兌1美元這日圓的34年底位是日央行要維護

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