日圓日央行底綫為152 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 日本財務大臣鈴木俊一上周就日圓弱勢發出最嚴厲警告，不排除採取「果斷措施」。回顧對上一次他發出相同言論已是去年秋季期間，之後日央行便對日圓弱勢作出干預。似乎152兌1美元這日圓的34年底位是日央行要維護 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 金價升對美元非好事 今日 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 你可能感興趣 金價升對美元非好事 今日 01:00 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 01:00 英鎊1.25美元支持較大 最新專欄文章 加元建議暫靜觀其變 今日 加元建議暫靜觀其變 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元