澳元後向還看人民幣 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 澳洲2月年通脹率連續第二個月維持於3.4%水平，只略高於澳央行定下1%至3%通脹目標。再配合澳央行在3月議息會上指該行未來息率變化可升可跌，事件增強市場對澳央行日後減息預期。不過澳元後向還看人民幣能否 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 金價升對美元非好事 今日 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 你可能感興趣 金價升對美元非好事 今日 01:00 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 01:00 英鎊1.25美元支持較大 最新專欄文章 加元建議暫靜觀其變 今日 加元建議暫靜觀其變 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元