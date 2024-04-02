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澳元後向還看人民幣

財金專欄 2024/04/02

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澳洲2月年通脹率連續第二個月維持於3.4%水平，只略高於澳央行定下1%至3%通脹目標。再配合澳央行在3月議息會上指該行未來息率變化可升可跌，事件增強市場對澳央行日後減息預期。不過澳元後向還看人民幣能否

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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