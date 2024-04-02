紐元60美仙下具吸引 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 去年7月新西蘭與歐盟達成自貿協議，將於今年5月1日正式生效。屆時新西蘭農產品將可輕易打進歐盟市場。歐盟是新西蘭的第四大貿易伙伴，料有關轉變可利於紐元。可惜，近期市場焦點多集中在對紐央行可能早於7月便減 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 金價升對美元非好事 今日 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 你可能感興趣 金價升對美元非好事 今日 01:00 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 01:00 英鎊1.25美元支持較大 最新專欄文章 加元建議暫靜觀其變 今日 加元建議暫靜觀其變 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元