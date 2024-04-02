紐元60美仙下具吸引

去年7月新西蘭與歐盟達成自貿協議，將於今年5月1日正式生效。屆時新西蘭農產品將可輕易打進歐盟市場。歐盟是新西蘭的第四大貿易伙伴，料有關轉變可利於紐元。可惜，近期市場焦點多集中在對紐央行可能早於7月便減

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