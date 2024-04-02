加元建議暫靜觀其變 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 盡管吸收了大量新移民，但加拿大央行第一副行長羅傑斯預期當地今年經濟只會微弱增長。所以羅傑斯呼籲當地企業要加大投資推動經濟。對於有加央行官員作出如此言論，可視為相當不尋常，解釋了近期加元在油價相對強勢下 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 金價升對美元非好事 今日 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 你可能感興趣 金價升對美元非好事 今日 01:00 金價升對美元非好事 歐元1.07美元支持龐大 今日 01:00 歐元1.07美元支持龐大 英鎊1.25美元支持較大 今日 01:00 英鎊1.25美元支持較大 最新專欄文章 紐元60美仙下具吸引 今日 紐元60美仙下具吸引 澳元後向還看人民幣 今日 澳元後向還看人民幣 日圓日央行底綫為152 今日 日圓日央行底綫為152 英鎊1.25美元支持較大 今日 英鎊1.25美元支持較大 歐元1.07美元支持龐大 今日 歐元1.07美元支持龐大 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 金融 日本 外滙 減息 歐元