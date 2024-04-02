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加元建議暫靜觀其變

財金專欄 2024/04/02

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盡管吸收了大量新移民，但加拿大央行第一副行長羅傑斯預期當地今年經濟只會微弱增長。所以羅傑斯呼籲當地企業要加大投資推動經濟。對於有加央行官員作出如此言論，可視為相當不尋常，解釋了近期加元在油價相對強勢下

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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