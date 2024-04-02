盡管吸收了大量新移民，但加拿大央行第一副行長羅傑斯預期當地今年經濟只會微弱增長。所以羅傑斯呼籲當地企業要加大投資推動經濟。對於有加央行官員作出如此言論，可視為相當不尋常，解釋了近期加元在油價相對強勢下

...