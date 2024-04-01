旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 國際 22:39 2024/04/01 分享： 分享： 在一個名為「京都自由行究極攻略」的Facebook專頁，近日有一輯相片受到很大關注，就是投稿網友竟能在二年坂及三年坂這兩條通往清水寺的必經老街，拍攝到幾乎無人的超高質相片。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 今日 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 全球升溫 ESG卻降溫？ 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 2024/03/25 iPhone手機利潤稱霸 來自沒有競爭 ？ 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 2024/03/23 歐洲經濟寒冬 加軍費雪上加霜 你可能感興趣 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 今日 00:04 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 19:35 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 全球升溫 ESG卻降溫？ 09:24 2024/03/26 全球升溫 ESG卻降溫？ 最新專欄文章 國金札記 - 日本旅業復常 反令居民苦惱 2024/03/29 日本旅業復常 反令居民苦惱 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/03/28 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 日圓跌勢 已到盡頭？ 2024/03/27 日圓跌勢 已到盡頭？ 國金札記 - 日圓跌勢 已到拐點？ 2024/03/27 日圓跌勢 已到拐點？ 旅遊資訊 旅遊行程 旅遊設施 京都 日本