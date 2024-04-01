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旅客蜂擁而至 京都有苦自己知

國際 22:39 2024/04/01

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在一個名為「京都自由行究極攻略」的Facebook專頁，近日有一輯相片受到很大關注，就是投稿網友竟能在二年坂及三年坂這兩條通往清水寺的必經老街，拍攝到幾乎無人的超高質相片。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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